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В Саратове сорвавшаяся с крыши глыба раздавила иномарку
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В Саратове сорвавшаяся с крыши глыба раздавила иномарку 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
По Саратову весной ходить не безопасно — на земле встречаются открытые люки, в «небе» — сосульки и глыбы. Так, в Октябрьском районе Саратова вчера случилось ЧП — сорвавшаяся с крыши ледяная доска раскурочила иномарку. О происшествии сообщили пользователи в соцсети «ВКонтакте». Они отметили, что инцидент произошел у дома № 54 по улице Большой Садовой.
На кадрах ролика видно, что хозяин автомобиля припарковал машину около пятиэтажки. И на машину рухнули куски льда. Причем, было пробито лобовое стекло, а также стекла дверей. Машина осталась без зеркала. Есть повреждения на крыше и бампере.
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