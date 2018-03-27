В Саратове сорвавшаяся с крыши глыба раздавила иномарку

По Саратову весной ходить не безопасно — на земле встречаются открытые люки, в «небе» — сосульки и глыбы. Так, в Октябрьском районе Саратова вчера случилось ЧП — сорвавшаяся с крыши ледяная доска раскурочила иномарку. О происшествии сообщили пользователи в соцсети «ВКонтакте». Они отметили, что инцидент произошел у дома № 54 по улице Большой Садовой.

На кадрах ролика видно, что хозяин автомобиля припарковал машину около пятиэтажки. И на машину рухнули куски льда. Причем, было пробито лобовое стекло, а также стекла дверей. Машина осталась без зеркала. Есть повреждения на крыше и бампере.