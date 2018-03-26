Упавшая глыба в Саратове пробила автомобиль

Только по счастливой случайности никого в момент падения огромной наледи в легковой машине не оказалось.

Инцидент произошел по адресу: ул. Большая Садовая у дома № 54. Об этом сообщили жители областного центра в социальных сетях.

«Глыба льда упала на машину и попала в салон через разбитое стекло. Хорошо, что на сиденье никого не было в тот момент», — сообщают очевидцы происшествия.

Напомним, днем ранее в центре Саратова на пересечении улиц Московская и Рахова упавшая с крыши дома снежная глыба покалечила проходившую мимо женщину. Саратовчанка получила сильное сотрясение мозга. В настоящий момент пострадавшая находится на стационарном лечении.

Фото: соцсети