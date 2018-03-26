В Волжском поймали «левую» маршрутку 

Полицейские Волжского провели рейд «Автобус» и нашли маршрутку, которая каталась по городу без всяких документов.
— На площади Свердлова рядом с кинотеатром «Спутник» мы остановили «Газель», возившую пассажиров по отмененному маршруту № 1, — поделился подробностями старший инспектор по техническому надзору ОГИБДД города Волжский Андрей Зайченков. — У мужчины не было при себе никаких документов, подтверждающих исправность маршрутки.
Машину эвакуировали прямо с площади Свердлова. На удивление инспекторов водитель, в отношении которого возбудили административное дело, согласился со своим нарушением и спокойно наблюдал за погрузкой «Газели».
— Во время рейда мы поймали еще пять маршрутчиков, которые возили пассажиров на старых и неисправных машинах, — добавил Андрей Зайченков.
Летом едва ли не каждый день «выжившие» после зачистки маршрутки проверяли и в Волгограде. Особое внимание сотрудники ГАИ уделяли машинам с табличкой «Заказной» — инспекторы проверяли документы и осматривали машину.