На площадках Санкт-Петербурга сошли с конвейера 58900 машин

Сегодня, 26.03.2018 года автоаналитики «Auto-Dealer-СПб» подсчитали итоги за январь-февраль текущего года по производству машин легкового сегмента в Санкт-Петербурге

Автопредприятия указанного региона произвели в отчетном периоде 58900 новеньких машин, превысив прошлогодние показатели на 17%.

В числе производимых петербургскими автомобилестроителями автомоделей можно назвать очень популярную в Российской Федерации семерку: корейские автомодели Hyundai Creta, Hyundai Solaris, Kia Rio, а также автомодели японских автобрендов Toyota RAV4, Toyota Camry, Nissan Qashqai и Nissan X-Trail.

Кроме того в обсуждаемом регионе производят и новые Nissan Murano и Kia Rio X-Line.

Петербургские автопроизводители уже не первый год заняты в производстве автомоделей зарубежных автобрендов.

Машины потребляются не только внутренним российским авторынком, но и идут на экспорт. А это уже настоящий показатель качества, когда твоя продукция хорошо продается по всему миру.