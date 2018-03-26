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На площадках Санкт-Петербурга сошли с конвейера 58900 машин
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На площадках Санкт-Петербурга сошли с конвейера 58900 машин 

Car.ru 18 минут назад
Фото: Car.ru
Сегодня, 26.03.2018 года автоаналитики «Auto-Dealer-СПб» подсчитали итоги за январь-февраль текущего года по производству машин легкового сегмента в Санкт-Петербурге.
Автопредприятия указанного региона произвели в отчетном периоде 58900 новеньких машин, превысив прошлогодние показатели на 17%.
В числе производимых петербургскими автомобилестроителями автомоделей можно назвать очень популярную в Российской Федерации семерку: корейские автомодели Hyundai Creta, Hyundai Solaris, Kia Rio, а также автомодели японских автобрендов Toyota RAV4, Toyota Camry, Nissan Qashqai и Nissan X-Trail.
Кроме того в обсуждаемом регионе производят и новые Nissan Murano и Kia Rio X-Line.
Петербургские автопроизводители уже не первый год заняты в производстве автомоделей зарубежных автобрендов.
Машины потребляются не только внутренним российским авторынком, но и идут на экспорт. А это уже настоящий показатель качества, когда твоя продукция хорошо продается по всему миру.
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