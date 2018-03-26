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На скорости 126 км/ч: смертельная авария под Кунгуром попала на видео
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На скорости 126 км/ч: смертельная авария под Кунгуром попала на видео 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Беременная сотрудница управления ФСИН по Пермскому краю погибла в столкновении с вылетевшим на встречную полосу автомобилем, ее супруг и двухлетний ребенок оказались в больнице. Сам виновник аварии, которую зафиксировала камера регистратора, отделался легкими травмами.
Трагический инцидент произошел в минувший понедельник, 19 марта, на 130 километре трассы, соединяющей Пермь с Екатеринбургом, когда семья направлялась в Богданович, где живут родители супруга. За руль Kia Rio по традиции села 32-летняя Наталья — она, как отмечает E1.ru, имела большой опыт вождения и никогда не нарушала правил.
"Последнее сообщение от Антона пришло в 11:40, потом он перестал писать, но мы подумали, что просто пропала связь, когда проезжаешь Кунгур, она всегда пропадает. А около 15 часов мне позвонили родители жены Антона и плачущим голосом сказали про аварию", — поведала тётя отца семейства.
Kia Rio протаранил Hyundai Solaris, водитель которого, как видно на кадрах, не совладал с управлением на скорости 126 километров в час. В результате машину занесло на заснеженной дороге и выбросило на «встречку», прямо под колеса Kia. Последнюю от удара вынесло на отбойник.
Находившаяся на восьмом месяце беременности Наталья скончалась на месте, спасти малыша тоже не удалось — удар пришелся непосредственно в живот. Антон получил серьезные переломы и ушибы внутренних органов, в больнице Кунгура его ввели в состояние искусственной комы, его двухлетний сын тоже получил тяжелые травмы.
Родственники опасаются, что владелец Hyundai, отделавшийся легче других, избежит наказания. По крайней мере, за прошедшую неделю он никак не дал о себе знать, его семья на связь тоже не выходила.
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