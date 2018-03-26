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Госавтоинспекция Карелии проверила водителей на трезвость
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Госавтоинспекция Карелии проверила водителей на трезвость 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
В результате рейдов двадцать нетрезвых водителей были отстранены автоинспекторами от управления транспортом. Фото с сайта: smolensk-i.ru  В минувшие выходные по республике прошли специальные рейды, сообщает Госавтоинспекция Карелии.
Двадцать нетрезвых водителей были отстранены автоинспекторами от управления транспортом. Одно из отстранений происходило по сигналу очевидца, который сообщил по телефону в дежурную часть о неадекватном поведении водителя, предположительно находящегося в нетрезвом состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска выехали по указанному адресу для проверки информации. Сообщение было подтверждено, водитель был отстранен, автомобиль помещен на штрафную стоянку.
Всего с начала года в Карелии пресечено более 500 нарушений нетрезвыми водителями. Еще 46 водителей повторно сели за руль, заведомо зная о неизбежном наказании.
По материалам: ptzgovorit.ru
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