«Газель» попала в тиски: между Тольятти и Самарой столкнулись три машины

В понедельник, 26 марта, в районе поселка Прибрежный произошло ДТП с участием большегрузного транспорта. КАМАЗ, «Лада-Гранта» и «Газель» двигались по правой полосе в сторону Тольятти

В результате аварии у «Гранты» деформировался капот

По словам очевидцев, водитель грузовика влетел под самосвал, а под кузовом «Газели» оказалась легковушка.

— «Газелист» ехал слишком близко, не соблюдал дистанцию, — рассказали 63.ru свидетели инцидента.

Рядом с КАМАЗом лежат фрагменты бампера

— Он мог заснуть за рулем, или внимание притупилось, — рассказывают очевидцы.

Водители вызывают сотрудников ГИБДД

По предварительным данным, в аварии люди не пострадали.