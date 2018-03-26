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«Газель» попала в тиски: между Тольятти и Самарой столкнулись три машины
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«Газель» попала в тиски: между Тольятти и Самарой столкнулись три машины 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В понедельник, 26 марта, в районе поселка Прибрежный произошло ДТП с участием большегрузного транспорта. КАМАЗ, «Лада-Гранта» и «Газель» двигались по правой полосе в сторону Тольятти.
В результате аварии у «Гранты» деформировался капот
По словам очевидцев, водитель грузовика влетел под самосвал, а под кузовом «Газели» оказалась легковушка.
— «Газелист» ехал слишком близко, не соблюдал дистанцию, — рассказали 63.ru свидетели инцидента.
Рядом с КАМАЗом лежат фрагменты бампера
— Он мог заснуть за рулем, или внимание притупилось, — рассказывают очевидцы.
Водители вызывают сотрудников ГИБДД
По предварительным данным, в аварии люди не пострадали.
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