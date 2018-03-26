Уфимка сломала грудину в автобусе, которым управлял пьяный водитель

Суд Калининского района Уфы постановил взыскать с владельца автобуса, попавшего в ДТП, 100 рублей в пользу уфимки. Женщина сломала грудину, ударившись о поручень.

Авария произошла в июле 2017 года. Уфимка ехала в автобусе № 74, который постоянно вилял, превышал скорость. Она готовилась выйти на остановке, встала. Транспорт вдруг резко затормозил и, не удержавшись, женщина врезалась в поручень. Ей понадобилась помощь врачей — он чувствовала сильную боль в груди. Рентген показал перелом, и даму отправили на больничный.

— Оказалось, что водитель в момент ДТП был пьян. За управление автобусом в нетрезвом состоянии его лишили прав на 1,5 года и оштрафовали на 30 тысяч, — сообщили в прокуратуре Калининского района Уфы.

Женщина обратилась в суд, требуя компенсации. Водителя автобуса уволили, и 100 рублей судья постановил выплачивать компании «Башавтотранс».