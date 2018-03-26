В Кирово-Чепецком районе «Toyota» врезалась в стоящий на обочине грузовик: водитель легковушки госпитализирован

Утром 26 марта в Кирово-Чепецком районе иномарка врезалась в грузовик. Об этом сообщили в УГИБДД УМВД России по Кировской области.

Авария произошла в 7:20 на 22-ом км автодороги Киров-Вятские Поляны. По предварительным данным, водитель автомобиля «Toyota Sprinter Marino» не справился с управлением и совершил наезд на стоящий на правой обочине автомобиль «ГАЗ». На момент удара водитель грузовика находился в кабине, однако он не пострадал.

Серьезные травмы получил 23-летний водитель иномарки. Его доставили в больницу. Устанавливаются все обстоятельства аварии.