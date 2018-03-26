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В Кирово-Чепецком районе «Toyota» врезалась в стоящий на обочине грузовик: водитель легковушки госпитализирован
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В Кирово-Чепецком районе «Toyota» врезалась в стоящий на обочине грузовик: водитель легковушки госпитализирован 

Vyatka-grad.ru 25 минут назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Утром 26 марта в Кирово-Чепецком районе иномарка врезалась в грузовик. Об этом сообщили в УГИБДД УМВД России по Кировской области.
Авария произошла в 7:20 на 22-ом км автодороги Киров-Вятские Поляны. По предварительным данным, водитель автомобиля «Toyota Sprinter Marino» не справился с управлением и совершил наезд на стоящий на правой обочине автомобиль «ГАЗ». На момент удара водитель грузовика находился в кабине, однако он не пострадал.
Серьезные травмы получил 23-летний водитель иномарки. Его доставили в больницу. Устанавливаются все обстоятельства аварии.
Фото — УГИБДД УМВД России по Кировской области
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