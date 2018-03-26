Под Самарой пострадали водитель и пассажирка «Лады» протараненной ГАЗ 27705

В воскресенье,25 марта, 17:20, в Красноярском районе, 29-летний мужчина, управлявший фургоном ГАЗ 27705, следуя по автодороге «Волжский-Курумоч-М-5 „Урал“, со стороны посёлка Береза , на 2 км трассы, водитель, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, поворачивая налево, столкнулся с легковой машиной „Лада Приора“, двигавшейся во встречном направлении, сообщает референт отделения информации Игорь Ефремов

В результате автомобильной аварии 44-летний мужчина, находившийся за рулём „Приоры“ получил травмы ног, после оказания медицинской помощи пострадавшему назначено амбулаторное лечение, его пассажирка, 22-летняя девушка, была госпитализирована с травмами спины и головы.