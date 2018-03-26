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Под Самарой пострадали водитель и пассажирка «Лады» протараненной ГАЗ 27705
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Под Самарой пострадали водитель и пассажирка «Лады» протараненной ГАЗ 27705 

АиФ-Самара 31 минуту назад
Фото: АиФ-Самара
В воскресенье,25 марта, 17:20, в Красноярском районе, 29-летний мужчина, управлявший фургоном ГАЗ 27705, следуя по автодороге «Волжский-Курумоч-М-5 „Урал“, со стороны посёлка Береза, на 2 км трассы, водитель, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, поворачивая налево, столкнулся с легковой машиной „Лада Приора“, двигавшейся во встречном направлении, сообщает референт отделения информации Игорь Ефремов.
В результате автомобильной аварии 44-летний мужчина, находившийся за рулём „Приоры“ получил травмы ног, после оказания медицинской помощи пострадавшему назначено амбулаторное лечение, его пассажирка, 22-летняя девушка, была госпитализирована с травмами спины и головы.
По факту случившегося ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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