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Блондинка на иномарке устроила «газовую атаку» на пешеходов в Нижнем Новгороде
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Блондинка на иномарке устроила «газовую атаку» на пешеходов в Нижнем Новгороде 

В городе N 33 минуты назад
Фото: В городе N
Блондинка на красном автомобиле «Ниссан-Жук» распылила газовый баллончик в лицо пешеходу на улице Ванеева. Инцидент произошел 25 марта, сообщили корреспонденту ИА «В городе N» в пресс-службе МВД по Нижнему Новгороду.
Пострадавшая Светлана Левушкина обратилась в травмпункт, где ей диагностировали химический ожог глаз. После этого женщина подала заявление в правоохранительные органы. «Не работал светофор, я перешла по пешеходному переходу дорогу, из „Ниссана“ выскочила женщина с баллончиком и, матерясь, с воплями распылила баллончик», — рассказала нижегородка в социальной сети «ВКонтакте».
После совершения акта хулиганства автомобилистка незамедлительно села в иномарку и скрылась с места событий. По предварительным данным, агрессивной автомобилисткой оказалась 43-летняя местная жительница.
На текущий момент по факту инцидента проводится проверка.
Напомним, в Нижнем Новгороде начальницу «Почты России» уволили после инцидента с перцовым баллончиком.
Фото: vk.com
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