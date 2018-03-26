Блондинка на иномарке устроила «газовую атаку» на пешеходов в Нижнем Новгороде

Блондинка на красном автомобиле «Ниссан-Жук» распылила газовый баллончик в лицо пешеходу на улице Ванеева. Инцидент произошел 25 марта, сообщили корреспонденту ИА «В городе N» в пресс-службе МВД по Нижнему Новгороду.

Пострадавшая Светлана Левушкина обратилась в травмпункт, где ей диагностировали химический ожог глаз. После этого женщина подала заявление в правоохранительные органы. «Не работал светофор, я перешла по пешеходному переходу дорогу, из „Ниссана“ выскочила женщина с баллончиком и, матерясь, с воплями распылила баллончик», — рассказала нижегородка в социальной сети «ВКонтакте».

После совершения акта хулиганства автомобилистка незамедлительно села в иномарку и скрылась с места событий. По предварительным данным, агрессивной автомобилисткой оказалась 43-летняя местная жительница.

На текущий момент по факту инцидента проводится проверка.

Напомним, в Нижнем Новгороде начальницу « Почты России » уволили после инцидента с перцовым баллончиком.

Фото: vk.com