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Движение транспорта в Петербурге перекроют из матча Россия — Франция
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Движение транспорта в Петербурге перекроют из матча Россия — Франция 

АиФ Санкт-Петербург 52 минуты назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
27 марта в Петербурге ограничат движение транспорта, сообщает пресс-служба городской администрации. Это связано с проведением товарищеского матча между сборными России и Франции.
В период с 16.00 до 23.00 26 марта водители не смогут проехать по участку улицы Рюхина от Северной дороги до Крестовского проспекта, по Южной дороге, по Северной дороге от Бодрова переулка до Южной дороги, по улице Савиной и по Крестовскому проспекту от улицы Рюхина до Южной дороги.
С 20.30 до 23.00 закроют для движения участок Яхтенной улицы от улицы Савушкина до Приморского проспекта.
Кроме того, с 16.00 до 23.00 нельзя будет проехать по Морскому проспекту от Петроградской улицы до улицы Рюхина, а также осуществлять левый поворот с Левашовского к Малому проспекту Петроградской стороны. С 20.30 до 23.00 от ТРК «Питерлэнд» на Приморском проспекте закроют проезд к Яхтенной улице. Недоступен будет и Крестовский проспект от Южной дороги к улице Рюхина.
Останавливаться на всех вышеуказанных улицах во вторник запрещено.
Стартовый свисток товарищеского матча между сборными России и Франции прозвучит в 18.50 27 марта на стадионе «Санкт-Петербург».
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