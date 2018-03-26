Шестилетний мальчик пострадал в ДТП в Канавинском районе

После ДТП на улице Украинской в Канавинском районе 23 марта помощь врачей понадобилась шестилетнему мальчику. Также в автоаварии пострадала 37-летняя женщина: ей диагностировали сотрясение головного мозга.

Как сообщает ГИБДД по Нижегородской области , в тот день в 16.20 при выезде с прилегающей территории 33-летний водитель на «Ладе» не предоставил преимущество автомобилю «Вольво». В результате столкновения травмы получили пассажиры отечественного автомобиля. Обоих отпустили домой после оказания медицинской помощи.

Стаж вождения виновника аварии составляет 15 лет. Мальчик в момент столкновения находился в детском кресле.

Напомним, в тот же день в Канавинском районе произошло еще одно ДТП, в котором пострадал ребенок.