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Шестилетний мальчик пострадал в ДТП в Канавинском районе
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Шестилетний мальчик пострадал в ДТП в Канавинском районе 

Vgoroden.ru 57 минут назад
Фото: Vgoroden.ru
После ДТП на улице Украинской в Канавинском районе 23 марта помощь врачей понадобилась шестилетнему мальчику. Также в автоаварии пострадала 37-летняя женщина: ей диагностировали сотрясение головного мозга.
Как сообщает ГИБДД по Нижегородской области, в тот день в 16.20 при выезде с прилегающей территории 33-летний водитель на «Ладе» не предоставил преимущество автомобилю «Вольво». В результате столкновения травмы получили пассажиры отечественного автомобиля. Обоих отпустили домой после оказания медицинской помощи.
Стаж вождения виновника аварии составляет 15 лет. Мальчик в момент столкновения находился в детском кресле.
Напомним, в тот же день в Канавинском районе произошло еще одно ДТП, в котором пострадал ребенок.
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