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40 тонн фруктов и овощей пытались незаконно ввезти в Псковскую область
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40 тонн фруктов и овощей пытались незаконно ввезти в Псковскую область 

АиФ Северо-запад 59 минут назад
Фото: АиФ Северо-запад
Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли 2 попытки незаконного ввоза на территорию России фруктов и овощей общим весом около 40 тонн. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.
Оба случая произошли в районе населенного пункта Долосцы Себежского района, где сначала пограничники задержали грузовой автомобиль марки «Вольво» под управлением 52-летнего гражданина Белоруссии. В ходе первичного опроса водитель признался, что под видом строительной шпаклевки осуществляет перевозку около двадцати тонн томатов турецкого происхождения.
Спустя несколько часов стражи границы задержали автомобиль «Скания». Водитель, 29-летний белорус, предъявил товарно-сопроводительные документы, согласно которым осуществляется перевозка всё той же строительной шпаклевки. Но при осмотре выяснилось, что в кузове прицепа находятся 20 тонн польских яблок.
Подлинных документов, подтверждающих качество перевозимых фруктов и овощей, водители предоставить не смогли. Груз и водители переданы установленным порядком сотрудникам Управления Россельхознадзора по г. Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям для проведения экспертизы и принятия правового решения.
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