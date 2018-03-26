40 тонн фруктов и овощей пытались незаконно ввезти в Псковскую область

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли 2 попытки незаконного ввоза на территорию России фруктов и овощей общим весом около 40 тонн. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Оба случая произошли в районе населенного пункта Долосцы Себежского района, где сначала пограничники задержали грузовой автомобиль марки «Вольво» под управлением 52-летнего гражданина Белоруссии . В ходе первичного опроса водитель признался, что под видом строительной шпаклевки осуществляет перевозку около двадцати тонн томатов турецкого происхождения.

Спустя несколько часов стражи границы задержали автомобиль «Скания». Водитель, 29-летний белорус, предъявил товарно-сопроводительные документы, согласно которым осуществляется перевозка всё той же строительной шпаклевки. Но при осмотре выяснилось, что в кузове прицепа находятся 20 тонн польских яблок.