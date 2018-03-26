Водитель Saab, протащивший на капоте сбитую девушку, лишен прав и находится под следствием

Свою версию того, как произошло ДТП, изложил корреспонденту Волга Ньюс брат погибшей девушки. По его словам, 22 февраля, около 12 часов ночи, его сестра Евгения переходила проезжую часть Московского шоссе примерно в 30 метрах за пешеходным переходом.

"На записи с камер наблюдения видно, что Евгения, прежде чем выйти на дорогу, убедилась в безопасности перехода, посмотрев по ходу движения автомобилей, — сообщал ее брат. — Когда она дошла до середины проезжей части, снова огляделась, убедившись в отсутствии автомобилей. Но на третьей (обгонной) полосе, когда она прошла четыре шага, ее сбил автомобиль марки Saab".

Брат погибшей девушки утверждает, что скорость автомобиля в момент ДТП была примерно 120-140 км/ч. Затем водитель, не останавливаясь, проехал примерно 500 метров по Московскому шоссе и свернул во дворы на улицу Банную. Съехав с дороги во двор, водитель якобы скинул с капота пострадавшую и ушел, не оказав помощи. Позже его поймали полицейские.

Брат девушки также пояснил, что водитель был сильно пьян. Причем в момент ДТП он ехал с пассажиром, который якобы является его знакомым. И пассажир сейчас проходит по делу как свидетель. По словам брата потерпевшей, пассажир тоже не попытался оказать девушке помощь и тоже ушел.

В ответе на него Сергей Гольдштейн , сославшись на действующее законодательство, не стал касаться деталей расследования и не сообщил о дальнейшей судьбе пассажира иномарки. Но Гольдштейн рассказал, что скрывшийся водитель в ту же ночь вернулся к своему автомобилю, который оставил недалеко от места происшествия, и там был обнаружен сотрудниками полиции.

"Свою причастность к совершению данного ДТП водитель не отрицал", — уточнил Сергей Гольдштейн. Также начальник пресс-службы областной полиции сообщил, что за оставление места происшествия решением административного суда подозреваемый водитель был лишен права управления транспортным средством. А возбужденное в его отношении уголовное дело было квалифицировано по части 4 статьи 264 УК РФ (Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Факт того, что водитель совершил ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения, установлен актом медицинского освидетельствования.

В отношении него органами предварительного следствия избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

"В настоящее время по уголовному делу проводятся запланированные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего", — сообщил Сергей Гольдштейн.

Санкция части 4 статьи 264 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.