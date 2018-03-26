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Дорожную яму заделали на севере Москвы по жалобе жителя на портал «Наш город»
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Дорожную яму заделали на севере Москвы по жалобе жителя на портал «Наш город» 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Сотрудники государственного бюджетного учреждения «Автомобильные дороги» устранили яму на 3-й Магистральной улице в Северном округе Москвы по жалобе жителя на портал «Наш город», сообщил журналистам в понедельник начальник управления по текущему ремонту дорог ГБУ «Автомобильные дороги» Вадим Граничников.
«Мы находимся на 3-й Магистральной улице в Москве и устраняем разрушение дорожного покрытия с заявки «Наш город» от жителя», — сказал Граничников.
Он пояснил, что ямы на дорогах образуются, в первую очередь, из-за проезжающих автомобилей и погодных условий.
«В том году весна была дождливая, разрушений на дорогах было в два раза больше, чем на данный период текущего месяца», — добавил Граничников.
С 2011 года портал «Наш город» помог москвичам решить более 2 миллионов проблем, связанных с обслуживанием домов, дворов, дорог, парков и скверов. Наибольшее число сообщений пользователи оставляют в разделах «Дворовые территории», «Многоквартирные дома» и «Дороги».
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