Дорожную яму заделали на севере Москвы по жалобе жителя на портал «Наш город»

Сотрудники государственного бюджетного учреждения «Автомобильные дороги» устранили яму на 3-й Магистральной улице в Северном округе Москвы по жалобе жителя на портал «Наш город», сообщил журналистам в понедельник начальник управления по текущему ремонту дорог ГБУ «Автомобильные дороги» Вадим Граничников.

«Мы находимся на 3-й Магистральной улице в Москве и устраняем разрушение дорожного покрытия с заявки «Наш город» от жителя», — сказал Граничников.

Он пояснил, что ямы на дорогах образуются, в первую очередь, из-за проезжающих автомобилей и погодных условий.

«В том году весна была дождливая, разрушений на дорогах было в два раза больше, чем на данный период текущего месяца», — добавил Граничников.

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