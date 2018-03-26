Ещё
Пропавшего в Костроме подростка сбил лесовоз
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пропавшего в Костроме подростка сбил лесовоз 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Сегодня ночью произошла авария, в которой погиб 15-летний Дмитрий Дергунов, узнал KOSTROMA.TODAY. 25 марта подросток ушел из дома.
С тех пор информации о его местонахождении не было. Дмитрия искали полицейские и волонтеры поискового движения «Лиза Алерт». В интернете были разосланы ориентировки с информацией о пропавшем ребенке.
Сегодня пришла печальная информация — подросток погиб.
25 марта около 23 часов мальчик попал под колеса лесовоза. Спасти Дмитрия не удалось. Он погиб на месте от полученных травм.
«В настоящее время по данному факту следственными подразделениями проводится проверка. Будут установлены причины и обстоятельства произошедшего», — рассказали корреспонденту KOSTROMA.TODAY в региональном УМВД.
Полицейским предстоит выяснить, по чьей вине произошла авария с участием подростка.
Kostroma.Today: последние новости
Костромич решил, что ОСАГО спасет его от раненых пешеходов Двое грудных детей попали в аварию под Костромой Костромичка лишилась авто из-за вкусного йогурта
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МИД РФ отреагировали на решение Запада254
17 стран высылают российских дипломатов620
Мировые державы объявили доллару бойкот28
У Украины заканчивается газ61
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно262
Видео
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
03:37
Перед пожаром в «Зимней вишне» слышали мощный хлопок
Пожары Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
03:06
В МИД РФ отреагировали на решение Запада
Политика
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
03:10
США высылают российских дипломатов
Политика В мире
01:26
Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение