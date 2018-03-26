Пропавшего в Костроме подростка сбил лесовоз

Сегодня ночью произошла авария, в которой погиб 15-летний Дмитрий Дергунов , узнал KOSTROMA.TODAY. 25 марта подросток ушел из дома.

С тех пор информации о его местонахождении не было. Дмитрия искали полицейские и волонтеры поискового движения «Лиза Алерт». В интернете были разосланы ориентировки с информацией о пропавшем ребенке.

Сегодня пришла печальная информация — подросток погиб.

25 марта около 23 часов мальчик попал под колеса лесовоза. Спасти Дмитрия не удалось. Он погиб на месте от полученных травм.

«В настоящее время по данному факту следственными подразделениями проводится проверка. Будут установлены причины и обстоятельства произошедшего», — рассказали корреспонденту KOSTROMA.TODAY в региональном УМВД

Полицейским предстоит выяснить, по чьей вине произошла авария с участием подростка.