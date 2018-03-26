Ещё
Пьяный водитель устроил ДТП на «встречке» в Выксунском районе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пьяный водитель устроил ДТП на «встречке» в Выксунском районе 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает региональное Управление ГИБДД.
ДТП произошло в половине шестого вечера 25 марта на пятом километре автодороги Выкса — Вознесенское — Сатис. Мужчина 1980 г.р. (водительский стаж семь лет), управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем «ВАЗ0-2112», выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-11113».
В результате ДТП госпитализирован водитель встречного автомобиля, мужчина 1971 г.р. Он получил ушибы, перелом и тупую травму.
Сам виновник ДТП был доставлен в больницу с переломом. В госпитализации он не нуждался.
Newsroom24: последние новости
Автоледи прыснула из перцового баллончика в лицо женщины на пешеходном переходе Большегруз опрокинулся на бок на проспекте Ленина Двухлетний мальчик пострадал при столкновении двух «Опелей» в Дзержинске
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МИД РФ отреагировали на решение Запада259
17 стран высылают российских дипломатов627
Мировые державы объявили доллару бойкот29
У Украины заканчивается газ64
В Вашингтоне выступили с заявлением в адрес Москвы46
Видео
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
03:37
Перед пожаром в «Зимней вишне» слышали мощный хлопок
Пожары Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
03:06
В МИД РФ отреагировали на решение Запада
Политика
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
03:10
США высылают российских дипломатов
Политика В мире
01:26
Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение