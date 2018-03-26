Пьяный водитель устроил ДТП на «встречке» в Выксунском районе

Об этом сообщает региональное Управление ГИБДД.

ДТП произошло в половине шестого вечера 25 марта на пятом километре автодороги Выкса — Вознесенское — Сатис. Мужчина 1980 г.р. (водительский стаж семь лет), управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем «ВАЗ0-2112», выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-11113».

В результате ДТП госпитализирован водитель встречного автомобиля, мужчина 1971 г.р. Он получил ушибы, перелом и тупую травму.

Сам виновник ДТП был доставлен в больницу с переломом. В госпитализации он не нуждался.