Ещё
Пытаясь сдать на права, девушка протаранила здание, где сдают на права
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пытаясь сдать на права, девушка протаранила здание, где сдают на права 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Семнадцатилетняя девушка из Монтичелло, штат Миннесота, во время сдачи экзамена по вождению протаранила здание, в котором располагалась экзаменационная комиссия. Об этом на свой странице в Facebook сообщает Департамент полиции Буффало.
Расследование инцидента показало, что девушка перепутала положения селектора коробки передач: вместо того, чтобы выехать с парковки задним ходом, она поехала вперед. В результате аварии обрушилась часть стены здания.
60-летняя женщина-инструктор, находившаяся на пассажирском сиденьи, доставлена в больницу с незначительными травмами. Виновница аварии и люди, находившиеся в помещении, не пострадали. Никаких обвинений в адрес девушки не предъявлено.
В феврале текущего года участники добровольной пожарной бригады Конуэйя сняли с дрона последствия аварии, в которой пострадало более 60 автомобилей. Причиной ДТП стали сложные погодные условия.
Motor.ru: последние новости
Uber остановил тесты беспилотников из-за аварии с фатальным исходом Посмотрите, как Ferrari 458 уничтожают на свалке В США есть мост, под которым все застревают
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МИД РФ отреагировали на решение Запада259
17 стран высылают российских дипломатов627
Мировые державы объявили доллару бойкот29
У Украины заканчивается газ64
В Вашингтоне выступили с заявлением в адрес Москвы46
Видео
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
03:37
Перед пожаром в «Зимней вишне» слышали мощный хлопок
Пожары Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
03:06
В МИД РФ отреагировали на решение Запада
Политика
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
03:10
США высылают российских дипломатов
Политика В мире
01:26
Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение