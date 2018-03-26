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Самый медленный японский аттракцион сошел с рельсов незаметно для пассажиров
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Самый медленный японский аттракцион сошел с рельсов незаметно для пассажиров 

Lenta.ru 26 минут назад
Фото: Lenta.ru
В Японии с рельсов сошел «самый медленный аттракцион страны», но его пассажиры даже не заметили этого до начала ремонта. Об этом сообщил новостной портал SoraNews24.
Инцидент произошел 23 марта в специальном районе Токио Аракава. Колесо первого вагона аттракциона «Семейные американские горки» сошло с рельс около 13:30 по местному времени, и все пассажиры — семеро взрослых и двенадцать детей — застряли на высоте в пять метров над землей.
Одна из пассажирок — тридцатилетняя женщина, катавшаяся вместе с шестилетним сыном — рассказала, что даже не заметила аварии: «Вагончик ехал так медленно, что я даже не поняла, что он остановился». Она призналась, что стала паниковать только когда сотрудники парка развлечений начали толкать вагоны и бить по ним молотком, не объясняя пассажирам, что произошло. В итоге они вызвали спасателей, и уже через 50 минут все были эвакуированы. В ходе инцидента никто не пострадал.
В социальных сетях комментаторы посмеялись над произошедшим и отметили, что сотрудникам парка аттракционов не стоило стучать молотками, так как «люди на самом медленном аттракционе Японии явно очень пугливые».
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