Самый медленный японский аттракцион сошел с рельсов незаметно для пассажиров

Японии с рельсов сошел «самый медленный аттракцион страны», но его пассажиры даже не заметили этого до начала ремонта. Об этом сообщил новостной портал SoraNews24.

Инцидент произошел 23 марта в специальном районе Токио Аракава. Колесо первого вагона аттракциона «Семейные американские горки» сошло с рельс около 13:30 по местному времени, и все пассажиры — семеро взрослых и двенадцать детей — застряли на высоте в пять метров над землей.

Одна из пассажирок — тридцатилетняя женщина, катавшаяся вместе с шестилетним сыном — рассказала, что даже не заметила аварии: «Вагончик ехал так медленно, что я даже не поняла, что он остановился». Она призналась, что стала паниковать только когда сотрудники парка развлечений начали толкать вагоны и бить по ним молотком, не объясняя пассажирам, что произошло. В итоге они вызвали спасателей, и уже через 50 минут все были эвакуированы. В ходе инцидента никто не пострадал.

В социальных сетях комментаторы посмеялись над произошедшим и отметили, что сотрудникам парка аттракционов не стоило стучать молотками, так как «люди на самом медленном аттракционе Японии явно очень пугливые».