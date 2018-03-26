Под Самарой ГАЗ 2790 врезался в стоявший на обочине трактор

В воскресенье,25 марта, в 04:50, в Волжском районе, 25-летний мужчина, управлявший автомашиной ГАЗ 2790, следуя по автодороге «Самара-Большая Черниговка до границы с республикой Казахстан », со стороны села Яблоневый Овраг, на 48 км трассы, врезался в остановившийся по причине поломки в попутном направлении у края проезжей части трактор ПК-4, сообщает референт отделения информации Игорь Ефремов В результате дорожной аварии водитель ГАЗ 2790 получил травмы руки и груди. После оказания медицинской помощи пострадавшему назначено амбулаторное лечение. По факту случившегося ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.