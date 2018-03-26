Ещё
Под Самарой ГАЗ 2790 врезался в стоявший на обочине трактор
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
16 стран высылают российских дипломатов
16 стран высылают российских дипломатов

Под Самарой ГАЗ 2790 врезался в стоявший на обочине трактор 

АиФ-Самара 37 минут назад
Фото: АиФ-Самара
В воскресенье,25 марта, в 04:50, в Волжском районе, 25-летний мужчина, управлявший автомашиной ГАЗ 2790, следуя по автодороге «Самара-Большая Черниговка до границы с республикой Казахстан», со стороны села Яблоневый Овраг, на 48 км трассы, врезался в остановившийся по причине поломки в попутном направлении у края проезжей части трактор ПК-4, сообщает референт отделения информации Игорь Ефремов.
В результате дорожной аварии водитель ГАЗ 2790 получил травмы руки и груди. После оказания медицинской помощи пострадавшему назначено амбулаторное лечение.
По факту случившегося ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
АиФ-Самара: последние новости
Изменяется график мультимодальных перевозок «Кошелев Парк-Смышляевка» Водитель и пассажирка «Калины» погибли, желая проскочить перед электричкой Спасатели переправили через Волгу в Самару женщину с травмой черепа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США высылают российских дипломатов239
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно235
16 стран высылают российских дипломатов277
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди133
Польша высылает российских дипломатов417
Видео
03:06
16 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
06:16
США высылают российских дипломатов
Политика В мире
01:26
Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе
Шоу-бизнес
10:37
В столице отреставрировали приют начала XX века
Новости Москвы
02:41
Родион Нахапетов рассказал о смерти Веры Глаголевой
Шоу-бизнес
02:06
Тоннель под фиолетовой веткой метро готов наполовину
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение