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Пограничники задержали в Ленобласти гражданина Финляндии, который снес ворота штрафстоянки
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Пограничники задержали в Ленобласти гражданина Финляндии, который снес ворота штрафстоянки 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Сотрудники пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области задержали гражданина Финляндии на пункте пропуска через границу, который протаранил на машине ворота штрафстоянки в Петербурге и не заплатил штраф за неправильную парковку, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
"Пограничное управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области информирует о задержании гражданина Финляндии, который накануне на эвакуированном Mercedes с финскими номерами, разогнавшись, снес ворота штрафстоянки в Невском районе Петербурга", — сообщили в ведомстве.
В пресс-службе отметили, что в субботу автомобиль гражданина с финскими номерами был эвакуирован на штрафную стоянку в Невском районе города за нарушение правил парковки. «Вместо того, чтобы оплатить штраф и забрать свой автомобиль установленным порядком, он решил прибегнуть к радикальным мерам, протаранил ворота предприятия и скрылся в неизвестном направлении», — добавили в ведомстве.
В пресс-службе погрануправления также уточнили, что гражданин другого государства был задержан на пункте пропуска «Торфяновка» в Ленинградской области. Сейчас его и автомобиль направили в город Выборг, где устанавливают все обстоятельства инцидента.
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