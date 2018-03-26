С Шоссейной улицы переместили брошенный автомобиль

С Шоссейной улицы переместили брошенный автомобиль «Соболь», который более года стоял без движения. Его заметили на парковке по адресу ул. Шоссейная, влд.1 и обратились на портал «Наш город».

«Указанный автомобиль перемещен владельцем», — сказано в опубликованном на портале официальном ответе за подписью главы управы района Печатники Сергея Григорьева