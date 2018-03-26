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С Шоссейной улицы переместили брошенный автомобиль
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С Шоссейной улицы переместили брошенный автомобиль 

Управа района Печатники города Москвы 1 час назад
Фото: Новые печатники
С Шоссейной улицы переместили брошенный автомобиль «Соболь», который более года стоял без движения. Его заметили на парковке по адресу ул. Шоссейная, влд.1 и обратились на портал «Наш город».
«Указанный автомобиль перемещен владельцем», — сказано в опубликованном на портале официальном ответе за подписью главы управы района Печатники Сергея Григорьева.
Напомним, портал «Наш город» был создан в Москве для эффективного взаимодействия жителей и органов исполнительной власти. Оставить сообщения можно более чем в 20 различных разделах. (то)
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