С Шоссейной улицы переместили брошенный автомобиль «Соболь», который более года стоял без движения. Его заметили на парковке по адресу ул. Шоссейная, влд.1 и обратились на портал «Наш город».
«Указанный автомобиль перемещен владельцем», — сказано в опубликованном на портале официальном ответе за подписью главы управы района Печатники Сергея Григорьева.
Напомним, портал «Наш город» был создан в Москве для эффективного взаимодействия жителей и органов исполнительной власти. Оставить сообщения можно более чем в 20 различных разделах. (то)