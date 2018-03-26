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На маршруте Калининград-Зеленоградск поймали нелегального перевозчика
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16 стран высылают российских дипломатов

На маршруте Калининград-Зеленоградск поймали нелегального перевозчика 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
У водителя, машину которого остановили полицейские, не оказалось документов, разрешающих перевозку пассажиров. К тому же в микроавтобусе был установлено дополнительное кресло, а разрешения на это не было.
«По данному факту инспекторами составлен административный материал по привлечению виновного к административной ответственности, а также подготовлен и направлен соответствующий материл на аннулирование регистрации транспортного средства в регистрационное подразделение», — сообщили в МВД.
Кстати, пассажирам пришлось выйти из микроавтобуса. Им предложили воспользоваться услугами лицензированного автоперевозчика.
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