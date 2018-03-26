На улице Рылеева запретили остановку 

Зона действия дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена» по нечетной стороне улицы Рылеева увеличена до улицы Огарева. Как сообщили в пресс-службе городской управы Калуги, такое решение было принято на заседании комиссии по безопасности дорожного движения Калуги. Автомобилистов в связи с этим просят быть внимательнее. Автомобилистов также просят обратить внимание на соблюдение правил дорожного движения при проезде железнодорожных переездов. Это связано с участившимися авариями на железнодорожных переездах.