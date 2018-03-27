В районе Текстильщики за год обнаружили более 20 брошенных авто

За 2017 год в Текстильщиках зафиксировали 28 брошенных и разукомплектованных автомобилей. Об этом рассказал представитель районной управы.

— Всего за минувший год сотрудники «Жилищника» выявили 28 брошенных автомобилей, три из которых были возвращены собственникам в добровольном порядке, по девяти транспортным средствам поданы соответствующие заявления в суд о признании их бесхозяйными. По остальным 16 авто ведется работа с владельцами, которых уведомляют о необходимости забрать принадлежащие им транспортные средства со специализированной стоянки, — отметил представитель управы.

Напомним, что если в течение шести месяцев автовладелец не забирает машину, судом выносится решение об утилизации или передаче бесхозяйного транспортного средства в городскую собственность. (мю)