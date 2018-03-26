Пробка во все стороны: около НЗХК погасли светофоры

На улице Богдана Хмельницкого недалеко от остановки «Завод химконцентратов» в Калининском районе Новосибирска вышел из строя светофор — из-за этого автомобили встали в глухую пробку.

В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ) корреспонденту НГС подтвердили, что светофор не работает.

«В данный момент ведётся замена силового кабеля. Планируемое время окончания работ завтра к 12:00», — сообщили в СМЭУ.

Согласно данным сервиса Яндекс. Пробки, светофор на этом перекрёстке перестал работать в 18:26. Из-за сбоя на дороге образовалась глухая пробка, скорость движения в которой не превышала 7 км/ч.

Один из последних сбоев в работе светофоров был в конце прошлого года: в утренний час пик пробки собрались из-за сломавшихся светофоров на Северном спуске, Немировича-Данченко и Таймырской.