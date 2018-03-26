«Лавинный» эффект

Очередное происшествие со сходом снега с крыши произошло утром во Владимире . На улице Гагарина рядом с крупным торговым центром на машину упала ледяная глыба. Судя по фотографиям глыба была внушительных размеров.

Пострадал припаркованный рядом с ТЦ «Ford Focus». У машины деформирована крыша и выбито заднее стекло. Также повреждёно лобовое стекло и багажник автомобиля. Очевидцы сообщают, что снег «сошёл» с дома номер 1 по улице Гагарина, которое находится на балансе муниципалитета.

Вот так и не знаешь, где иной раз безопаснее припарковаться, если даже в центре города сверху может упасть ледяная глыба. Хорошо, что в данной истории обошлось без пострадавших.

Напомним, что накануне в городе Александрове из-за схода снега с крыши детского пострадала женщина, прикрывшая своим телом ребёнка. Также на прошлой неделе под «лавину» попало несколько транспортных средств.