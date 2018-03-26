Ещё
«Лавинный» эффект
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
16 стран высылают российских дипломатов
16 стран высылают российских дипломатов

«Лавинный» эффект 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Очередное происшествие со сходом снега с крыши произошло утром во Владимире. На улице Гагарина рядом с крупным торговым центром на машину упала ледяная глыба. Судя по фотографиям глыба была внушительных размеров.
Пострадал припаркованный рядом с ТЦ «Ford Focus». У машины деформирована крыша и выбито заднее стекло. Также повреждёно лобовое стекло и багажник автомобиля. Очевидцы сообщают, что снег «сошёл» с дома номер 1 по улице Гагарина, которое находится на балансе муниципалитета.
Вот так и не знаешь, где иной раз безопаснее припарковаться, если даже в центре города сверху может упасть ледяная глыба. Хорошо, что в данной истории обошлось без пострадавших.
Напомним, что накануне в городе Александрове из-за схода снега с крыши детского пострадала женщина, прикрывшая своим телом ребёнка. Также на прошлой неделе под «лавину» попало несколько транспортных средств.
ТВ-МИГ: последние новости
Фура упала на бок и перегородила движение Два трупа на М7 Ревнивый вязниковец забил сожительницу стулом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США высылают российских дипломатов237
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно229
16 стран высылают российских дипломатов291
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди133
Польша высылает российских дипломатов417
Видео
03:06
16 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
06:16
США высылают российских дипломатов
Политика В мире
01:26
Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе
Шоу-бизнес
10:37
В столице отреставрировали приют начала XX века
Новости Москвы
02:41
Родион Нахапетов рассказал о смерти Веры Глаголевой
Шоу-бизнес
02:06
Тоннель под фиолетовой веткой метро готов наполовину
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение