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В Зеленограде проводится профилактическое мероприятие «Ваш пассажир — ребенок»
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В Зеленограде проводится профилактическое мероприятие «Ваш пассажир — ребенок» 

Префектура Зеленоградского административного округа 57 минут назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
В рамках общегородского профилактического мероприятия «ГИБДД в защиту детей», в целях обеспечения безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, сотрудниками отдельной роты ДПС Зеленограда 26 марта проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Ваш пассажир — ребенок».
В это день основное внимание инспекторов ГИБДД направлено на выявление водителей, осуществляющих перевозку детей в автомобилях без применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств.
— Уважаемые водители! Дети в автомобиле являются самой уязвимой категорией пассажиров, в ДТП они страдают значительно серьезнее, чем взрослые пассажиры. Пока каждый водитель не осознает ответственность за жизнь и здоровье ребенка, пока родители не будут проявлять предусмотрительность, садясь с малышом в автомобиль только при наличии специального кресла, мы по-прежнему будем терять на дорогах самое дорогое — наших детей, — рассказали в пресс-службе дорожной полиции.
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