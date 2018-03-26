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Ударилась об асфальт: шестилетняя челябинка выпала из задней двери маршрутки
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Ударилась об асфальт: шестилетняя челябинка выпала из задней двери маршрутки 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Шестилетняя челябинка выпала на ходу из маршрутки № 58 через заднюю дверь. Девочка ударилась об асфальт, ей потребовалась помощь врачей. Об этом сообщили в городской ГИБДД.
Происшествие случилось днём в субботу, 24 марта, на северо-западе Челябинска.
— В 14:30 у дома № 70 на улице Молодогвардейцев 55-летний водитель микроавтобуса Fiat Ducato допустил выпадение пассажира из салона через заднюю дверь, — уточнили ГИБДД. — Шестилетняя девочка получила телесные повреждения, ей рекомендовано амбулаторное лечение. В момент ДТП ребенок был в конце салона с отцом.
Маршрут № 58 обслуживает ООО «Такси-Сервис».
Ещё одно происшествие с участием маршрутки произошло в минувшие выходные в Ленинском районе. По словам женщины, автобус зажал в дверях пассажирку с коляской и несколько метров протащил её за собой. Водитель маршрутки № 22, утверждает, что не трогался с места и после случившегося сразу открыл дверь. Об этом сообщили в администрации компании-перевозчика.
74.ru, ГИБДД и городское управление транспорта запустили совместный проект «Лови маршрутку», в котором мы рассказываем о перевозчиках, нарушающих Правила дорожного движения. Информацию о нарушителях присылайте по адресу Написать письмо. Пожалуйста, указывайте в теме письма «Нарушение общественного транспорта».
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