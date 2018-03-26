Ударилась об асфальт: шестилетняя челябинка выпала из задней двери маршрутки

Шестилетняя челябинка выпала на ходу из маршрутки № 58 через заднюю дверь. Девочка ударилась об асфальт, ей потребовалась помощь врачей. Об этом сообщили в городской ГИБДД.

Происшествие случилось днём в субботу, 24 марта, на северо-западе Челябинска

— В 14:30 у дома № 70 на улице Молодогвардейцев 55-летний водитель микроавтобуса Fiat Ducato допустил выпадение пассажира из салона через заднюю дверь, — уточнили ГИБДД . — Шестилетняя девочка получила телесные повреждения, ей рекомендовано амбулаторное лечение. В момент ДТП ребенок был в конце салона с отцом.

Маршрут № 58 обслуживает ООО «Такси-Сервис».

Ещё одно происшествие с участием маршрутки произошло в минувшие выходные в Ленинском районе. По словам женщины, автобус зажал в дверях пассажирку с коляской и несколько метров протащил её за собой. Водитель маршрутки № 22, утверждает, что не трогался с места и после случившегося сразу открыл дверь. Об этом сообщили в администрации компании-перевозчика.

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