Внимание розыск, пропал без вести таксист

Городская полиция просит помочь в поисках Александра Корешкова

В карельской столице разыскивают Александра Владимировича Корешкова, 1982 года рождения. Его местонахождение не известно с 22 марта, сообщили в МВД.

Мужчина работает водителем такси на автомобиле «Дэу Нексия» золотистого цвета, госномер М932АК10rus. Последний раз пропавший был замечен в автомобиле 22 марта в районе 21-22 часов на парковке гипермаркета «Сигма» на Лесном проспекте.

Информацию о разыскиваемом мужчине просят сообщать по телефонам: 8 911-415-25-87, 8 953-547-34-64 или 02 (с мобильного — 102).