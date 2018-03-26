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Внимание розыск, пропал без вести таксист
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16 стран высылают российских дипломатов

Внимание розыск, пропал без вести таксист 

Карельские вести 1 час назад
Городская полиция просит помочь в поисках Александра Корешкова.
В карельской столице разыскивают Александра Владимировича Корешкова, 1982 года рождения. Его местонахождение не известно с 22 марта, сообщили в МВД.
Мужчина работает водителем такси на автомобиле «Дэу Нексия» золотистого цвета, госномер М932АК10rus. Последний раз пропавший был замечен в автомобиле 22 марта в районе 21-22 часов на парковке гипермаркета «Сигма» на Лесном проспекте.
Информацию о разыскиваемом мужчине просят сообщать по телефонам: 8 911-415-25-87, 8 953-547-34-64 или 02 (с мобильного — 102).
По материалам: ptzgovorit.ru
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