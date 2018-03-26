Ещё
Карельский адвокат трагически ушел из жизни в 36 лет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
16 стран высылают российских дипломатов
16 стран высылают российских дипломатов

Карельский адвокат трагически ушел из жизни в 36 лет 

Карельские вести 1 час назад
Одно из последних дел Алексея Высокого — защита экс-главы контрольного комитета Виталия Галкина.
36-летний адвокат Алексей Высоких умер, не приходя в сознание, через две недели после того, как попал в ДТП в Петрозаводске. Об этом сообщил его коллега Николай Флеганов на своей странице в соцсети.
Трагическая авария произошла 12 марта 2018 года на улице Красноармейская у дома №18. Алексея Высокого сбил автомобиль ВАЗ-21074. По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, пострадавший переходил проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. Алексея Высокого госпитализировали в ИТАР БСМП, где он, как пишет «Столица на Онего», впал в кому и спустя две недели умер, не приходя в сознание.
Погибший участвовал в судебных заседаниях после массовых беспорядков в Кондопоге и защищал экс-главу контрольного комитета Виталия Галкина по делу о взятках.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
На ключевой произошло ДТП Новые рейды ДПС в Петрозаводске. Водители реанимируют пациентов.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США высылают российских дипломатов243
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно228
16 стран высылают российских дипломатов293
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди134
Польша высылает российских дипломатов410
Видео
03:06
16 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
06:16
США высылают российских дипломатов
Политика В мире
01:26
Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе
Шоу-бизнес
10:37
В столице отреставрировали приют начала XX века
Новости Москвы
02:41
Родион Нахапетов рассказал о смерти Веры Глаголевой
Шоу-бизнес
02:06
Тоннель под фиолетовой веткой метро готов наполовину
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение