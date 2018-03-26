Карельский адвокат трагически ушел из жизни в 36 лет

Одно из последних дел Алексея Высокого — защита экс-главы контрольного комитета Виталия Галкина

36-летний адвокат Алексей Высоких умер, не приходя в сознание, через две недели после того, как попал в ДТП в Петрозаводске . Об этом сообщил его коллега Николай Флеганов на своей странице в соцсети.

Трагическая авария произошла 12 марта 2018 года на улице Красноармейская у дома №18. Алексея Высокого сбил автомобиль ВАЗ-21074. По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, пострадавший переходил проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. Алексея Высокого госпитализировали в ИТАР БСМП, где он, как пишет «Столица на Онего», впал в кому и спустя две недели умер, не приходя в сознание.

Погибший участвовал в судебных заседаниях после массовых беспорядков в Кондопоге и защищал экс-главу контрольного комитета Виталия Галкина по делу о взятках.