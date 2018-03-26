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УГИБДД прокомментировало смертельное ДТП с участием маршрутки на пр. Победы
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УГИБДД прокомментировало смертельное ДТП с участием маршрутки на пр. Победы 

PNZdrive 1 час назад
В Октябрьском районе Пензы инспекторы регионального УГИБДД зафиксировали смертельную автокатастрофу, унесшую жизнь одного из участников дорожного движения.
По предварительным данным, 25 марта в 08:40 напротив дома № 124 «а» по проспекту Победы проезжую часть не поделили иномарка «ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ», которой управлял 46-летний мужчина, и маршрутка «ГАЗ-А64R42», которую вел 30-летний водитель.
«В результате происшествия водитель автомобиля «ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ» от полученных ранений погиб на месте. Пассажиры микроавтобуса, 40-летний мужчина и две 52-летний женщины после оказания медицинской помощи были отпущены. По данному факту проводится проверка», — сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
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