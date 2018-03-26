Жителей Ново-Вокзальной, 5 просят не парковать автомобили рядом с домом

Во вторник, 27 марта, в первой половине дня коммунальные службы Промышленного района планируют очистку кровли дома № 5 на Ново-Вокзальной. На огромные сосульки, которые свисают прямо над автомобильной парковкой, пожаловались местные жители.

Коммунальные службы отреагировали в понедельник, 26 марта, пригнали спецтехнику, чтобы сбить наледь.

— Однако «механическую руку» невозможно было подогнать непосредственно к дому: вся территория была заставлена автомобилями жильцов, — рассказали 63.ru в мэрии Самары

Поэтому жителей просят, по возможности, не парковать машины в непосредственной близости к фасаду дома.