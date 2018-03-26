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Жителей Ново-Вокзальной, 5 просят не парковать автомобили рядом с домом
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Жителей Ново-Вокзальной, 5 просят не парковать автомобили рядом с домом 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Во вторник, 27 марта, в первой половине дня коммунальные службы Промышленного района планируют очистку кровли дома № 5 на Ново-Вокзальной. На огромные сосульки, которые свисают прямо над автомобильной парковкой, пожаловались местные жители.
Коммунальные службы отреагировали в понедельник, 26 марта, пригнали спецтехнику, чтобы сбить наледь.
— Однако «механическую руку» невозможно было подогнать непосредственно к дому: вся территория была заставлена автомобилями жильцов, — рассказали 63.ru в мэрии Самары.
Поэтому жителей просят, по возможности, не парковать машины в непосредственной близости к фасаду дома.
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