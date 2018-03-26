Ни лоскута асфальта: Под Николаевом требуют срочно отремонтировать дорогу 

Трасса сейчас находится в нерабочем состоянии в районе села Воссиятское.
Местные жители вышли на мининг и заблокировали дорогу. По их словам, на трассе Кропивницкий — Николаев общегосударственного значения не найти ни лоскута асфальта, а ямы достигают метровой глубины.
Активисты не собираются прекращать акцию, пока к ним не приедет руководство области, сообщается в сюжете ТСН.
Сегодня под Николаевом пассажирский автобус угодил в огромную ледяную яму, из-за чего водителям пришлось вызвать спасателей.
21 марта Кабмин утвердил государственную целевую экономическую программу развития автомобильных дорог общего пользования государственного значения на 2018-2022 годы. В течение пяти лет планируют направить на строительство дорог около 300 млрд гривен.
При этом даже те средства, которые украинские власти выделяют на ремонт дорог, разворовываются, сообщал Ukraina.ru президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. По его словам, размер отката в дорожном строительстве — 50%.