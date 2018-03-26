Ни лоскута асфальта: Под Николаевом требуют срочно отремонтировать дорогу

Трасса сейчас находится в нерабочем состоянии в районе села Воссиятское.

Местные жители вышли на мининг и заблокировали дорогу. По их словам, на трассе Кропивницкий — Николаев общегосударственного значения не найти ни лоскута асфальта, а ямы достигают метровой глубины.

Активисты не собираются прекращать акцию, пока к ним не приедет руководство области, сообщается в сюжете ТСН.

Сегодня под Николаевом пассажирский автобус угодил в огромную ледяную яму, из-за чего водителям пришлось вызвать спасателей.

21 марта Кабмин утвердил государственную целевую экономическую программу развития автомобильных дорог общего пользования государственного значения на 2018-2022 годы. В течение пяти лет планируют направить на строительство дорог около 300 млрд гривен.