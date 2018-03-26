«К нам отношения не имеет». Минздрав — о машине скорой помощи, из которой выгружали товар на рынке Перми

В минувшие выходные пользователи социальных сетей сообщили о том, что на одном из пермских рынков машину скорой помощи используют для перевозки товаров. В региональном Министерстве здравоохранения эту информацию опровергли.

Пермяки в группах «ВКонтакте» бурно комментировали фотографию в соцсетях, где из автомобиля скорой помощи выгружают товар.

«Скорее всего карета списана и продана гражданским лицам. Но вот только почему спецсигналы и спецсимволика не ликвидированы. Странно…», «На Гайве скорая помощь вышла на заработки. Видать дела совсем не айс», «Она, наверное, продана, так же, как многие другие скорые, и у многих были сняты спец сигналы, только почему у этой машины осталось?», — писали пермяки.

В министерстве здравоохранения Прикамья пояснили, что к службе скорой помощи эта машина уже не имеет никакого отношения.

— Судя по государственному регистрационному знаку, машина скорой помощи на Гайве (именно там находится рынок — прим. авт.) к учреждениям здравоохранения, подведомственным Министерству здравоохранения Пермского края , не имеет никакого отношения. Ранее использовалась партнером, предоставлявшим транспортные услуги для бригад скорой медицинской помощи, — рассказывали в пресс-службе Минздрава.

Также в Министерстве добавили, что подобное использование машин скорой помощи недопустимо, и ведомство направит соответствующий запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю.

Ранее мы рассказывали о том, что прикамский Минздрав планирует потратить 1,7 миллиона рублей на контрацептивы для малоимущих женщин.