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Число жертв аварии под Воронежем с участием автобуса из Армении увеличилось до трех
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Число жертв аварии под Воронежем с участием автобуса из Армении увеличилось до трех 

ТАСС 33 минуты назад
МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Гражданин Армении, получивший тяжелую травму головы при столкновении 20 марта пассажирского автобуса с грузовиком в Воронежской области, скончался в больнице скорой медицинской помощи, сообщил ТАСС в понедельник главврач Павловской районной больницы Александр Королюк.
"Мужчина был переведен в пятницу в больницу скорой медицинской помощи №10, он скончался. У нас сейчас … четверо. Один — в реанимации, трое — в травматологическом отделении. Двое, по всей видимости, сегодня или завтра будут выписаны", — сказал Королюк.
20 марта пассажирский автобус, следовавший по маршруту Ереван — Москва, и фура, направлявшаяся из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону, столкнулись на трассе «Дон» в Павловском районе Воронежской области. Оба водителя транспортных средств погибли на месте, девять пассажиров автобуса доставили в Павловскую районную больницу.
Всего в автобусе находились 53 гражданина Армении. Полиция возбудила уголовное дело по статье 264 УК РФ, по факту нарушения правил дорожного движение и эксплуатации транспортного средства. По предварительным данным, причиной аварии стал выезд автобуса на встречную полосу движения.
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