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«Виноват водитель»: власти заявили о соответствии нормам «зебры», на которой сбили школьниц
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«Виноват водитель»: власти заявили о соответствии нормам «зебры», на которой сбили школьниц 

74.ru 39 минут назад
Фото: 74.ru
Челябинские чиновники не увидели своей вины в аварии на «зебре» у филиала школы № 15, на которой на прошлой неделе водитель Pontiac сбил двух 12-летних девочек. Как заверил 74.ru заместитель главы города по дорожному хозяйству Владимир Алейников, пешеходный переход оборудован по всем нормам.
— Пешеходный переход на улице Цеховой, где произошло ДТП, оборудован по всем нормативам. Там знаки и предупреждающие, и на самом переходе. Стоит специальный пешеходный светофор. Но так как там произошёл наезд на двух школьниц, мы ещё раз его осмотрели. Оказалось, что зимой там частично стёрлась разметка, — уточнил Владимир Алейников. — По результатам проверки мы разработали дополнительные меры. Когда сойдёт снег, восстановим дорожную разметку и установим «лежачих полицейских», возможно, добавим несколько звеньев ограждения. Я так понимаю, что авария всё-таки случилась по вине водителя.
38-летний водитель Pontiac сбил двух школьниц на Цеховой днём 20 марта. Пятиклассницы переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После аварии их направили на лечение в областную детскую клиническую больницу.
Переход возле филиала школы на Цеховой, 8а давно вызывает нарекания педагогов и родителей учеников. Прокуратура Челябинска выявила нарушения на этом участке ещё в феврале и предупредила об этом мэра Евгения Тефтелева. Главные претензии надзорного ведомства — в нарушение требований ГОСТ пешеходный переход не оборудован искусственными неровностями, пешеходные ограждения перильного типа установлены не в полном объёме, отсутствует дорожная разметка, дублирующая знаки «Дети».
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