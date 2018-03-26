В Тамбовской области в тройном столкновении погиб водитель «четвёрки»

Ночью 24 марта в Первомайском районе в крупном ДТП погиб 44-летний мужчина, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

27-летний водитель Volkswagen Passat на 349 км трассы Р-22 «Каспий» выехал на встречную полосу, где врезался в Mitsubishi Carisma.

После столкновения Volkswagen Passat выехал на встречную полосу и столкнулся с «четвёркой», за рулём которой находился 44-летний водитель. От сильного удара у иномарки Volkswagen Passat вырвало двигатель, на который впоследствии наехал автомобиль Mitsubishi Lancer.

В результате ДТП водитель «четвёрки» погби на месте, а водителя и пассажиров Volkswagen Passat — женщин 29 и 17 лет — с травмами госпитализировали в ТОГБУЗ имени С. С. Брюханенко в Мичуринске