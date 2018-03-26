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В Тамбовской области в тройном столкновении погиб водитель «четвёрки»
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В Тамбовской области в тройном столкновении погиб водитель «четвёрки» 

АиФ 38 минут назад
Фото: АиФ
Ночью 24 марта в Первомайском районе в крупном ДТП погиб 44-летний мужчина, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
27-летний водитель Volkswagen Passat на 349 км трассы Р-22 «Каспий» выехал на встречную полосу, где врезался в Mitsubishi Carisma.
После столкновения Volkswagen Passat выехал на встречную полосу и столкнулся с «четвёркой», за рулём которой находился 44-летний водитель. От сильного удара у иномарки Volkswagen Passat вырвало двигатель, на который впоследствии наехал автомобиль Mitsubishi Lancer.
В результате ДТП водитель «четвёрки» погби на месте, а водителя и пассажиров Volkswagen Passat — женщин 29 и 17 лет — с травмами госпитализировали в ТОГБУЗ имени С. С. Брюханенко в Мичуринске.
Всего за минувшие выходные дни на дорогах Тамбовской области случилось пять ДТП, в которых пострадали восемь человек и один погиб.
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