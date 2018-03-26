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На ключевой произошло ДТП
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На ключевой произошло ДТП 

Карельские вести 34 минуты назад
Фото: Карельские вести
Момент столкновения попал на видеорегистратор.
Кроссовер «Фольксваген Туарег» и легковой автомобиль «Дэу Нексия» столкнулись 24 марта в 23:01 на пересечении Ключевского шоссе и улицы Репникова в Петрозаводске, сообщает dtpptz.ru. Момент аварии запечатлел видеорегистратор очевидца.
Кроссовер выезжал с шоссе на Репникова. При прохождении левого поворота автомобиль занесло на полосу встречного движения. После того как кроссовер наехал на снежный бруствер, ее развернуло на 180 градусов, после чего произошло столкновение с двигавшимся во встречном направлении легковым автомобилем. Обошлось без жертв.
По материалам: ptzgovorit.ru
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