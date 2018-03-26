На ключевой произошло ДТП

Момент столкновения попал на видеорегистратор.

Кроссовер « Фольксваген Туарег» и легковой автомобиль «Дэу Нексия» столкнулись 24 марта в 23:01 на пересечении Ключевского шоссе и улицы Репникова в Петрозаводске , сообщает dtpptz.ru. Момент аварии запечатлел видеорегистратор очевидца.

Кроссовер выезжал с шоссе на Репникова. При прохождении левого поворота автомобиль занесло на полосу встречного движения. После того как кроссовер наехал на снежный бруствер, ее развернуло на 180 градусов, после чего произошло столкновение с двигавшимся во встречном направлении легковым автомобилем. Обошлось без жертв.