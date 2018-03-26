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В Энгельсе на месяц запретили движение большегрузов днем по дорогам
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В Энгельсе на месяц запретили движение большегрузов днем по дорогам 

АиФ 44 минуты назад
Фото: АиФ
В Энгельсе с 26 марта на месяц запретили движения большегрузов по городским дорогам. Не секрет, что груженые фуры весной превращают в месиво дорожное покрытие.
Ограничение будет действовать по 26 апреля. Время ограничения с 6.00 до 22.00 введено для движения грузовых транспортных средств. В управлении информации администрации Энгельсского района отметили, что временные ограничения нужны для обеспечения сохранности автомобильных дорог, искусственных сооружений на них и безопасности дорожного движения в период снижения несущей способности дорожной одежды.
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