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Водитель фуры подорвался на баллоне газа в Петербурге
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Водитель фуры подорвался на баллоне газа в Петербурге 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
По информации «Федерального агентства новостей», инцидент произошел в Московском районе. 27-летний водитель грузовика Scania из Курска решил на разгрузке разогреть себе еду на газовом баллоне прямо в кабине фуры, однако баллон взорвался. Дальнобойщик получил ожоги лица, шеи, рук и поясницы 1-й и 3-й степеней. Мужчину доставили в больницу, в отделение ожоговой реанимации, медики оценивают его состояние как тяжелое.
По признанию самого пострадавшего, инцидент случился из-за его собственной неосторожности.
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