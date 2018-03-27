Водитель фуры подорвался на баллоне газа в Петербурге 

По информации «Федерального агентства новостей», инцидент произошел в Московском районе. 27-летний водитель грузовика Scania из Курска решил на разгрузке разогреть себе еду на газовом баллоне прямо в кабине фуры, однако баллон взорвался. Дальнобойщик получил ожоги лица, шеи, рук и поясницы 1-й и 3-й степеней. Мужчину доставили в больницу, в отделение ожоговой реанимации, медики оценивают его состояние как тяжелое.
По признанию самого пострадавшего, инцидент случился из-за его собственной неосторожности.