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Две иномарки столкнулись рядом с усадьбой Богословка — на месте работала скорая
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Две иномарки столкнулись рядом с усадьбой Богословка — на месте работала скорая
Ivyborg.ru
48 минут назад
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Иномарки Audi и
Hyundai
столкнулись рядом с усадьбой Богословка во
Всеволожском
районе. Очевидцы сообщают, что на месте работали медики скорой помощи. Информации о пострадавших пока не поступала
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