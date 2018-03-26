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Две иномарки столкнулись рядом с усадьбой Богословка — на месте работала скорая
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Две иномарки столкнулись рядом с усадьбой Богословка — на месте работала скорая 

Ivyborg.ru 48 минут назад
Иномарки Audi и Hyundai столкнулись рядом с усадьбой Богословка во Всеволожском районе. Очевидцы сообщают, что на месте работали медики скорой помощи. Информации о пострадавших пока не поступала
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