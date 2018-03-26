Ещё
Автоледи прыснула из перцового баллончика в лицо женщины на пешеходном переходе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Автоледи прыснула из перцового баллончика в лицо женщины на пешеходном переходе 

Newsroom24 54 минуты назад
Фото: Newsroom24
Нижегородка пострадала от автоледи, не желающей пропустить пешехода. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.
Инцидент произошел 25 марта в Советском районе рядом с остановкой Ванеева около 16:30.
Пострадавшая нижегородка переходила дорогу по пешеходному переходу, где был сломан светофор, преградив путь автоледи на красном Nissan. Женщина вышла из машины и направила перцовый баллончик в лицо пешеходу, а после скрылась с места происшествия.
Пострадавшая получила сильный ожог глаза. Ее родственники разыскивают свидетелей происшествия.
Newsroom24: последние новости
Пьяный водитель иномарки протаранил рейсовый автобус в Советском районе Большегруз опрокинулся на бок на проспекте Ленина Рейсовый автобус сбил девушку на Сормовском шоссе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Польша высылает российских дипломатов285
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди49
Умер Сергей Мавроди224
Украина задержала российское судно205
Собчак обвинили в пиаре на костях104
Видео
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
06:25
Лолита раскрыла тайну исчезновения Понаровской
Шоу-бизнес
01:33
Названы топ‑5 городов в РФ для отдыха на майские праздники
Новости Москвы
01:22
В Кемеровской области объявлен траур
Происшествия
02:35
«Своя шкура дороже»: депутат о чиновниках в Кемерово
Политика
00:48
В парке «Зарядье» появится медкабинет
Новости Москвы
01:23
Зачем «враги народа» готовили переворот на Украине?
Украина Статьи
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение