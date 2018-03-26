Автоледи прыснула из перцового баллончика в лицо женщины на пешеходном переходе

Нижегородка пострадала от автоледи, не желающей пропустить пешехода. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.

Инцидент произошел 25 марта в Советском районе рядом с остановкой Ванеева около 16:30.

Пострадавшая нижегородка переходила дорогу по пешеходному переходу, где был сломан светофор, преградив путь автоледи на красном Nissan. Женщина вышла из машины и направила перцовый баллончик в лицо пешеходу, а после скрылась с места происшествия.

Пострадавшая получила сильный ожог глаза. Ее родственники разыскивают свидетелей происшествия.