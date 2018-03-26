«Они не виноваты»: в Прикамье ищут очевидцев аварии, в которой погибла беременная сотрудница ГУФСИН

Смертельная авария произошла на трассе Пермь-Екатеринбург днем 19 марта. В ней погибла 32-летняя беременная девушка, серьезно пострадали ее муж и маленький сын. Сейчас их родственники ищут свидетелей ДТП, которые смогут пролить свет на обстоятельства трагедии.

Свердловской области. 32-летняя сотрудница ГУФСИН Наталья познакомилась со своим мужем во время круиза на теплоходе. Антон — сотрудник екатеринбургского МЧС , бросил все и переехал к Наталье в Пермь , где устроился на работу в ГУФСИН водителем. Вскоре у пары родился сын. Как только появлялось свободное время, семья садилась в машину и уезжала в гости к родителям Антона в город Богданович

Утром 19 марта семья как обычно села в свой оранжевый Kia и поехала в гости к родителям Антона. Иномаркой всегда управляла Наталья — девушка имела больший опыт вождения и никогда не нарушала правил ПДД. Вот и в этот раз, несмотря на поздний срок беременности (пара ждала второго мальчика), за руль села Наталья.

— В 10:00 Антон позвонил маме и сказал, что они выезжают, — вспоминает его сестра Наталья. — Около 11:40 он писал мне в Viber, что едут, все хорошо, не переживайте. В полдень переписка прекратилась.

Наталья и Антон ждали второго ребенка

На 130-м километре трассы Пермь-Екатеринбург 37-летний водитель Hyundai Solaris выехал на встречную полосу, где в этот момент двигался Kia Rio семьи Храмцовых. Две корейские легковушки врезались друг в друга на большой скорости. Находившаяся на водительском месте Наталья погибла на месте. Антон получил тяжелые переломы и ушибы внутренних органов. В тяжелом состоянии без сознания его доставили в реанимацию больницы в Кунгуре . Сидевшего на заднем сидении маленького Тимофея врачи прооперировали и отпустили домой.

— После аварии Антон потерял сознание, в больнице его ввели в состояние искусственной комы, —поделилась Наталья. — У него перелом таза, задеты внутренние органы. Он приходил в сознание и смог сказать, что они не были виноваты в аварии.

Травмы получил и 37-летний водитель Hyundai Solaris. Родственники пострадавшей семьи считают, что предполагаемый виновник аварии может избежать наказания.

— Якобы 37-летний молодой человек занимает высокую должность в правоохранительных органах и вроде является сыном высокопоставленного генерала в Екатеринбурге , — рассказала родственница. — Брат Натальи нам сообщил, что другая сторона на связь не выходила, никто никаких извинений нам не предлагал.

Сейчас расследование причин аварии продолжается. Родственники Натальи и Антона просят всех, кто проезжал 19 марта по трассе Пермь-Екатеринбург и стал очевидцем аварии, позвонить по телефонам 8-953-053-06-87, 8-950-649-98-24.

Накануне днем на трассе в Очёрском районе погиб водитель ВАЗ-2107.