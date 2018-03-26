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В Кущевском районе иномарка сбила водителей, ремонтировавших грузовик на обочина
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В Кущевском районе иномарка сбила водителей, ремонтировавших грузовик на обочина 

Новая Кубань 1 час назад
Краснодар. 26 марта — Новая Кубань. Авария произошла 25 марта около 4 утра. «Мицубиси» с прицепом двигался по трассе «М4 Дон». Иномаркой управлял 30-летний мужчина.
В районе 1166-километра автодороги у большегруза «Ивеко» случилась поломка.
Водитель и его товарищ были вынуждены остановиться, чтобы выполнить ремонтные работы.
Было ещё темно. Однако в нарушение требований безопасности на мужчинах не было жилетов со световозвращающими элементами.
В итоге водитель иномарки сбил обоих мужчин.
32-летний пострадавший получил травмы не совместимые с жизнью. В отделе по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что 27-летний мужчина выжил и был госпитализирован с травмами.
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