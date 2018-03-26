В Кущевском районе иномарка сбила водителей, ремонтировавших грузовик на обочина

Краснодар . 26 марта — Новая Кубань. Авария произошла 25 марта около 4 утра. «Мицубиси» с прицепом двигался по трассе «М4 Дон». Иномаркой управлял 30-летний мужчина.

В районе 1166-километра автодороги у большегруза «Ивеко» случилась поломка.

Водитель и его товарищ были вынуждены остановиться, чтобы выполнить ремонтные работы.

Было ещё темно. Однако в нарушение требований безопасности на мужчинах не было жилетов со световозвращающими элементами.

В итоге водитель иномарки сбил обоих мужчин.