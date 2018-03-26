На Кубани водитель иномарки сбил мужчин, ремонтировавших большегруз

Водитель иномарки сбил мужчин, ремонтировавших большегруз на обочине трассы в Кущевском районе.

ДТП произошло 25 марта около 04.00 на автодороге «М4 Дон», сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Краснодарскому краю

По имеющейся у ГИБДД информации, 30-летний водитель автомобиля Mitsubishi с прицепом наехал на двух мужчин, которые на обочине ремонтировали большегруз Iveco с полуприцепом. На мужчинах не было жилетов со световозвращающими полосами.

В результате дорожно-транспортного происшествия 32-летний водитель большегруза погиб на месте, другой мужчина был госпитализирован.

Обстоятельства аварии устанавливаются.