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На Кубани водитель иномарки сбил мужчин, ремонтировавших большегруз
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На Кубани водитель иномарки сбил мужчин, ремонтировавших большегруз 

АиФ — Юг 37 минут назад
Фото: АиФ – Юг
Водитель иномарки сбил мужчин, ремонтировавших большегруз на обочине трассы в Кущевском районе.
ДТП произошло 25 марта около 04.00 на автодороге «М4 Дон», сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Краснодарскому краю.
По имеющейся у ГИБДД информации, 30-летний водитель автомобиля Mitsubishi с прицепом наехал на двух мужчин, которые на обочине ремонтировали большегруз Iveco с полуприцепом. На мужчинах не было жилетов со световозвращающими полосами.
В результате дорожно-транспортного происшествия 32-летний водитель большегруза погиб на месте, другой мужчина был госпитализирован.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
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