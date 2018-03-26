Разбил кабину о резиновое колесо: под Самарой водитель «Газели» врезался в поломанный трактор

В Волжском районе Самарской области произошло ДТП. Водитель ГАЗ-2790 на полном ходу врезалась в трактор ПК-4. Под огромными колесами остались фрагменты бампера — Водитель отечественного грузовичка ехал по ночной автодороге Самара — Большая Черниговка. На 48 километре трассы он столкнулся со стоящим на обочине трактором. Крупногабаритный спецавтомобиль встал на краю дороги из-за поломки, — сообщили в областном главке. В результате аварии водитель «Газели» получил травму руки и груди. Медики оказали ему необходимую помощь. 25-летнему мужчине назначили амбулаторное лечение.