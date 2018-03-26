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Новые правила ремонта дорог утвердят в России
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Новые правила ремонта дорог утвердят в России 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Росавтодор по поручению президента готовит новый регламент проведения ремонтных дорог вместо устаревших рекомендаций. Новые стандарты могут ввести уже в этом году, пишет газета «Коммерсант».
В документе содержится описание нового дорожного ремонта. Речь идет о правильном перенаправлении потоков транспорта, установке освещения, мигающих стрелок для направления движения, дорожных знаков по ограничению скорости и о том, в какие сроки следует полностью смывать временную разметку.
Сам ремонтируемый участок делится на зону предупреждения, где водители начинают снижать скорость, зону отгона, в которой начинается постепенное сужение дороги, на зону проведения ремонтных работ и на зону стабилизации, где водители начинают возвращаться к обычному регламенту скорости.
Как напомнили в РИА ФАН, с 1 июня водители увидят на российских дорогах новые разметки. Синим цветом будут обозначаться зоны парковки и полосы для движения на перекрестках. Желтой разметкой выделят зоны, где запрещен обгон.
В этом году в столице на нерегулируемых переходах будут установлены 200 видеокамер для фиксации нарушений на «зебре». Водители начнут получать штрафы по электронной почте.
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