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В Волгограде перевернувшийся зерновоз собрал большую пробку
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В Волгограде перевернувшийся зерновоз собрал большую пробку 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
На трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский в районе поселка Максима Горького перевернулся груженый зерновоз. Из-за аварии водители едут лишь по одной полосе.
— На дороге уже не осталось льда. Скорее всего, водитель уснул, — рассуждают автомобилисты, ставшие очевидцами аварии. — Из перевернувшейся машины по всей дороге рассыпалось зерно. Пострадавшему от удара перевязывают голову медики «Скорой помощи». Сотрудники ГАИ помогают проехать застрявшим в пробке водителям.
В пресс-службе региональной полиции добавили, что машина ехала из Дагестана.
— Из-за удара водитель получил ранения, — прокомментировали в пресс-службе областного главка. — Насколько серьезно пострадал мужчина, пока неизвестно.
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